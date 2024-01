Projection du film Un jardin pour l’Univers Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-21 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Tous les âges

Projection du film Un jardin pour l’UniversDimanche 21 janvier à 16h En présence du réalisateur Olivier Sauzereau – Association des Bêcheurs d’étoiles Un Jardin pour l’Univers, c’est l’histoire d’un voyage extraordinaire jusque dans les profondeurs du cosmos, à près de 8 milliards d’années de lumière ! Une aventure sans bouger, tout au moins en apparence, et filmée depuis un simple jardin à La Chapelle aux Lys, petit village blotti dans les collines vendéennes. Une fresque cinématographique sur la beauté du monde avec les différents points de vues cosmiques offerts par la Terre tout au long sa révolution autour de notre étoile, mais aussi une plongée dans le micro-monde extraordinaire qui règne dans un simple jardin. Un “voyage sans bouger” entre art et science, entre voir et savoir, dans le micro/macro cosmos, pour démontrer combien la science est source d’émerveillement et de poésie. Olivier Sauzereau présent lors de la projection, se rendra disponible pour répondre à vos questions. Durée : 1h10Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles Dans le cadre du festival d’astronomie De la Terre aux étoiles. En savoir plus sur : https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/evenements.html#astronomie2024

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr