La Nuit de la lecture Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit, réservation en ligne sur : https://billets.museum.nantesmetropole.fr Tous les âges

La Nuit de la lectureSamedi 20 janvier 2024Cet événement national a pour thématique 2024 “Le corps”. Inscrites dans la programmation du festival “De la Terre aux étoiles”, la Bibliothèque Scientifique et la Médiathèque du Muséum proposent pour la Nuit de la Lecture, des animations autour des météorites et corps célestes. • 15h-15h30 : à la Médiathèque, les enfants de plus de 6 ans et leurs parents pourront assister à des lectures d’albums sur les corps célestes • 15h30-16h30 : à la Bibliothèque Scientifique et en présence du responsable des collections des Sciences de la Terre et de l’Univers, vous voyagerez à travers la formation du système solaire et ferez la rencontre du Globule de Bok et d’autres corps célestes peuplant notre système planétaire. Gratuit, réservation en ligne sur : https://billets.museum.nantesmetropole.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr