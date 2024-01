Atelier participatif de détermination de météorites Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 19 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur réservation Tous les âges

Atelier participatif de détermination de météoritesVendredi 19 janvier de 18h30 à 20h30 Découvrez les collections du Muséum et le programme Vigie-ciel, et participez à un atelier de reconnaissance de météorites à l’aide des mallettes du Planétarium. En galerie des sciences de la Terre et de l’Univers et à la Bibliothèque ScientifiqueGratuit sur réservationEn partenariat avec Le Planétarium Dans le cadre du festival d’astronomie De la Terre aux étoiles. En savoir plus sur : https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/evenements.html#astronomie2024

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr