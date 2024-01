Table ronde – Les enfants de Flammarion : la vulgarisation de l’astronomie d’hier à aujourd’hui Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

Mercredi 17 janvier à 19h Table ronde : Les enfants de Flammarion : la vulgarisation de l’astronomie d’hier à aujourd’hui Grand vulgarisateur français de l’astronomie, Camille Flammarion a été en 1887 le premier président de la société française d’astronomie et a largement contribué en 1884 à la création de la Société d’Astronomie Nantaise. Ayant contribué à la diffusion des sciences au XIX et XXème siècles, que reste-t-il aujourd’hui des “enfants” de la vulgarisation de Camille Flammarion ? par Colette Le Lay, Historienne des sciences et des techniques, chercheuse au centre François Viète de Nantes Universitéet Mathilde Gaudel, docteure en astrophysique, vulgarisatrice et médiatrice scientifique indépendante Table ronde organisée dans le cadre du Festival De la Terre aux étoiles Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue Voltaire

