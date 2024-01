Géoloconcert Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 16 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-16 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tous les âges

GéoloconcertMardi 16 janvier à 18h30 Mené à deux voix par Denis Demarque, responsable des Sciences de la Terre au Muséum et Delphine Coutant, musicienne et poétesse, ce géoloconcert vous emmène à la découverte de pierres et de météorites : d’un morceau de lune cueilli sur Terre naît une pluie chantée de météores, dans une savoureuse rencontre entre l’art et la science. Dans la galerie des sciences de la Terre et de l’UniversGratuit, sans réservation, dans la limite des places disponiblesDès 7 ans Piano, chant, écriture et composition : Delphine CoutantInterventions scientifiques : Denis DemarqueSonorisation : Olivier Ménard Dans le cadre du Festival d’astronomie De la Terre aux étoiles. En savoir plus ici Crédit photo : Virginie Douay

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr