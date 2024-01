La vitrine des météorites Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 12 janvier 2024, Nantes.

Les horaires :jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30lundi et mercredi sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-12 10:00 – 17:30

Gratuit : oui Tous les âges Les horaires :jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30lundi et mercredi sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h30

La vitrine des météoritesDu 12 au 29 janvierDurant le festival d’astronomie De la Terre aux étoiles qui se tiendra au Muséum et d’autres lieux de la métropole, une vitrine supplémentaire sera exposée dans la Bibliothèque Scientifique du Muséum avec une sélection de météorites. Les horaires : jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30lundi et mercredi sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr