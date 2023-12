L’exposition « Océan » met les voiles Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes L’exposition « Océan » met les voiles Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-03 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Toutes les animations sont gratuites, hors droit d’entrée. Tous les âges L’exposition Océan met les voiles Pour fêter la fin de la grande exposition « Océan, une plongée insolite », le public est invité à deux journées exceptionnelles les mercredis 27 décembre et 3 janvier. Au programme : visites, ateliers, projections et découvertes pour tous les âges. Toutes les animations sont gratuites, hors droit d’entrée. Découvrez tout le programme sur : https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/evenements.html#oceanmetvoiles Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tous les âges Lieu Ville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Latitude 47.212662705000014 Longitude -1.5648332330000017 latitude longitude 47.212662705, -1.564833233

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/