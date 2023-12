Chroniques du plancton Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 janvier 2024, Nantes.

Chroniques du plancton La plasticienne Claire Astigarraga s’associe au Muséum pour un atelier créatif. Le public découvrira la technique du cyanotype en s’inspirant des observations de planctons au microscope proposées par les médiateurs du Muséum. ? Mercredi 3 janvier à 10h15 et à 15h15.? Réservation conseillée sur billets.museum.nantesmetropole.fr? Gratuit, hors billet d’entrée au Muséum? Durée : 1h30? Pour les familles, enfants à partir de 6 ans Animation dans le cadre de la journée « L’exposition Océan met les voiles ».

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr