Lectures pour les 4-8 ans Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-03 15:15 – 15:45

Gratuit : oui Gratuit, hors billet d’entrée au Muséum Enfants de 4 à 8 ans

Animation dans le cadre de la journée « L’exposition Océan met les voiles » Lectures pour les 4-8 ansLa Médiathèque du Muséum invite les petits à deux temps de lecture d’albums sur le thème de la protection de l’océan. Pour les 4-8 ans (et leurs parents)Durée : 30 minMercredi 3 janvier à 11h30 et 14h30Réservation conseillée sur billets.museum.nantesmetropole.frGratuit, hors billet d’entrée au Muséum Lieu : Médiathèque (entre le vivarium et l’exposition Corail)

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr