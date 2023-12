Le poulpe et le bernard-l’ermite Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 janvier 2024, Nantes.

à 10h15 : séance pour les 4-6 ans (enfants accompagnés)à 11h15, 14h30, 15h30 et 16h30 : séances pour toute la famille

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-03 10:15 – 17:30

Animation dans le cadre de la journée « L’exposition Océan met les voiles » Le poulpe et le bernard-l’ermite Comment se nourrir et se défendre quand on est un poulpe, un bernard-l’ermite, une anémone, un poisson clown, un homard ou un requin ? Vivez dans leur peau le temps d’une animation !- à 10h15 : séance pour les 4-6 ans (enfants accompagnés)- à 11h15, 14h30, 15h30 et 16h30 : séances pour toute la famille Animation organisée par l’association Les raconteurs de scienceS Réservation conseillée sur billets.museum.nantesmetropole.fr Gratuit, hors billet d’entrée au Muséum

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr