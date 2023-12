Projection du film «Rorqual» au Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 27 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-27 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit, hors billet d’entrée du Muséum.

Vous êtes-vous déjà demandé, quelles créatures pouvait abriter la Méditerranée ? En partenariat avec WWF France, le Muséum vous propose une projection du film « Rorqual » le mercredi 27 décembre à 16h30. Là-bas au large, dans les eaux profondes de la grande bleue, se cache un animal aux dimensions extraordinaires. Le plus grand être vivant de la planète, juste après la baleine bleue, a trouvé refuge dans ces eaux il y a bien longtemps. Il est un pilier de l’écosystème, un symbole de la richesse de notre monde. Embarquez sur l’iconique voilier du WWF, le Blue Panda, voguez vers le sanctuaire Pelagos aux côtés de Denis Ody, de ses équipes et partez à la rencontre du Rorqual Commun. Gratuit, hors billet d’entrée du Muséum.En savoir plus : https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/evenements.html#oceanmetvoiles

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr