Sciences express : animations gratuites de 15 minutes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 28 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-28 16:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tous les âges

Pendant les vacances scolaires, les médiateurs vous proposent des animations express de 15 minutes, pour tous les publics. Programme des vacances de Noël à 16h15 • Mercredi 27 décembre : Du sable à la paésine, une histoire de sédimentsDes grains de sable à la spectaculaire paésine, les roches sédimentaires se dévoilent et racontent l’histoire géologique des lacs, rivières et océans • Mercredi 27 décembre, deux autres sciences express sont proposés dans le cadre de la journée « L’expo Océan met les voiles »- à 10h30 : le coelacanthe- à 11h30 : le poisson-lune • Jeudi 28 décembre : Collections venues d’ailleurs3 objets d’ethnologie conservés dans les réserves du muséum sortent exceptionnellement et vous proposent un rapide voyage en Océanie et en Amérique du Sud. • Vendredi 29 décembre : Voyage dans les étoilesMais d’où viennent les météorites ? Un voyage dans l’espace et dans l’histoire du système solaire. • Mercredi 3 janvier : Bienvenue à Lucky StrikeLa station hydrothermale de Lucky Strike, au large des Açores, est spécialiste des bains d’eau de mer à 350°C, de soins au souffre et d’infiltrations de méthane. Venez vous ressourcer à 1700m de profondeur et découvrir une faune insolite. • Mercredi 3 janvier, un autre science-express est prévu à 11h30 sur le poisson-lune, dans le cadre de la journée « L’expo Océan met les voiles » • Jeudi 4 janvier : 2 grammes de recordSaurez-vous voir le plus petit mammifère de la galerie de zoologie? Malgré sa taille minuscule il ne manquera pas de vous surprendre! • Vendredi 5 janvier : Bienvenue à Lucky StrikeLa station hydrothermale de Lucky Strike, au large des Açores, est spécialiste des bains d’eau de mer à 350°C, de soins au souffre et d’infiltrations de méthane. Venez vous ressourcer à 1700m de profondeur et découvrir une faune insolite. Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr