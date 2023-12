Lecture de conte accessible aux enfants en situation de mal ou non-voyance Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes, 17 décembre 2023 09:30, Nantes

Horaire : 10:30 11:30

Gratuit : oui L’animation est gratuite pour les enfants. Le parent s’acquitte d’un droit d’entrée aux tarifs en vigueur pour une visite libre (5€, 2€, gratuit sous conditions). Les réservations se font auprès de Paul Duclos à paul.duclos@nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 55 05. Dimanche 17 décembre à 10h30Le Muséum propose une lecture de conte accessible aux enfants de 4 à 6 ans en situation de mal ou non-voyance, accompagnés de leurs parents. En partenariat avec la médiathèque Floresca Guépin, nous lirons deux histoires :- « La grande histoire du petit caillou », de Sophie Lescaut- « C’est moi le plus fort !», adapté du livre de Mario Ramos La lecture des histoires sera accompagnée d’objets à toucher, dont des collections, et de sons à écouter. Nous pouvons bien sûr accueillir les fratries même si la tranche d’âge concerne les enfants de 4 à 6 ans. L’animation dure environ une heure. Elle est gratuite pour les enfants. Le parent s’acquitte d’un droit d’entrée aux tarifs en vigueur pour une visite libre (5€, 2€, gratuit sous conditions). Les réservations se font auprès de Paul Duclos à paul.duclos@nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 55 05. Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

Muséum d'Histoire Naturelle
12 Rue Voltaire
Nantes 44000
02 40 41 55 00
museum-sciences@nantesmetropole.fr

