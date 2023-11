Atelier 4-6 ans : Flotte avec les planctons Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Enfants de 4 à 6 ans Pour découvrir les sciences, le muséum propose des ateliers adaptés à chaque tranche d’âge (hors vacances scolaires). Cette année, en lien avec l’exposition « Océan, une plongée insolite», plongez au plus profond des océans, mais saurez-vous comment remonter à la surface ? Flotte avec les planctonsAu gré des courants, les planctons flottent à travers l’océan. Faisons le voyage avec eux pour découvrir qui ils sont. mercredi 22 novembre à 14h30samedi 25 novembre à 11hmercredi 6 décembre à 14h30samedi 16 décembre à 11h pour les enfants de 4 à 6 ansdurée : 1h Réservation sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home ou au 02 40 41 55 00 Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

