Conférence sur les coraux Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 5 décembre 2023, Nantes.

2023-12-05

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui

Mardi 5 décembre 2023 à 19hLes corauxDécouvrez l’importance du corail pour les communautés humaines et les actions de protection locales et globales mises en place par l’association Coral Guardian. Nous détaillerons la biologie du corail, un miracle de l’évolution de la vie sur terre, les problématiques que rencontrent actuellement les récifs coralliens et l’impact de leur disparition sur les communautés locales dépendant principalement de la pêche.par Martin Colognoli, biologiste marin et photographe à l’association Coral Guardian Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue VoltaireEn partenariat avec le Labo des Savoirs En écho à l’exposition « Corail » actuellement au Muséum. En savoir plus : https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/corail.html

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr