Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Enfants de 7 à 10 ans Pour découvrir les sciences, le Muséum propose des ateliers adaptés à chaque tranche d’âge. Cette année, en lien avec l’exposition « Océan, une plongée insolite», plongez au plus profond des océans, mais saurez-vous comment remonter à la surface ? Au gré des courants…les planctonsLes planctons vivent dans les océans en dérivant au gré des courants marins. Ils sont nombreux mais très différents les uns des autres. Ouvrons l’oeil et découvrons ce groupe hétéroclite d’êtres vivants. samedi 18 novembre à 14h30samedi 25 novembre à 14h30samedi 9 décembre à 14h30 pour les enfants de 7 à 10 ansdurée : 1h30 Réservation sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home ou au 02 40 41 55 00 Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Enfants de 7 à 10 ans Lieu Ville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes latitude longitude 47.212662705, -1.564833233

