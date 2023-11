Atelier de lecture tactile Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 11 novembre 2023, Nantes.

2023-11-11

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Tous les âges

Dans le cadre du festival Nature Nomade, la librairie la Géothèque et la fondation Visio invitent toutes les personnes non, mal et bien voyantes à participer à un atelier gratuit de représentations tactiles lisibles du bout des doigts. L’atelier est gratuit sur inscription au 02 40 41 55 05 ou à paul.duclos@nantesmetropole.fr, l’inscription se fait en binôme personne accompagnée et accompagnateur-trice. La pratique du braille et de la lecture tactile ne sont pas requises. En savoir plus ici

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr