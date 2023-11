Atelier 6-12 ans : Qui sont les manchots ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 11 novembre 2023, Nantes.

2023-11-11

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation sur karine.helaine@nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 55 25 Enfants de 6 à 12 ans

Dans le cadre du Festival Nature Nomade, une rencontre jeune public (6-12 ans) avec Michel Izard, reporter pour TF1 est organisée à la Médiathèque du Muséum le samedi 11 novembre à 15h. Qui sont les manchots ? Il y en a de toutes sortes : des royaux, des papous, des huppés… Ils sont grands ou petits, colorés ou uniformes. Mais leur point commun c’est qu’aucun d’entre eux ne peut voler. Ce sont les manchots. Cette grande famille habite l’hémisphère sud de notre planète et subit, comme d’autres espèces, les modifications du climat. Pour les besoins d’une enquête, Michel Izard s’est plongé dans la vie des manchots qui peuplent l’île aux cochons. Si vous êtes curieux d’en apprendre plus sur ces drôles d’oiseaux, venez discuter avec Michel Izard et partagez son incroyable voyage au plus près d’une grande colonie manchot. Gratuit sur réservation sur karine.helaine@nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 55 25

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr