Les 1/4 d’heure expo : Océan, une plongée insolite Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les 1/4 d’heure expo : Océan, une plongée insolite Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 novembre 2023, Nantes. 2023-11-03

Horaire : 15:30 15:45

Gratuit : oui Sans réservation et dans la limite des places disponibles Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tous les âges Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition « Océan, une plongée insolite », passez un court moment avec un médiateur du Muséum qui vous guidera dans votre découverte. Sans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au MuséumTout publicDurée : 15min • Lundi 23 octobre à 15h30• Mercredi 25 octobre à 15h30• Jeudi 26 octobre à 15h30• Vendredi 27 octobre à 15h30• Samedi 28 octobre à 15h30• Lundi 30 octobre à 15h30• Jeudi 2 novembre à 15h30• Vendredi 3 novembre à 15h30• Samedi 4 novembre à 15h30 Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tous les âges Lieu Ville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes latitude longitude 47.212662705, -1.564833233

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/