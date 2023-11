Sciences express : 1 objet, 1 idée, 1 actualité en 15 minutes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 3 novembre 2023, Nantes.

2023-11-03

Horaire : 16:15 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tous les âges

Pendant les vacances de la Toussaint, les médiateurs vous proposent des animations express de 15 minutes, pour tous les publics. Lundi 23/10 : Du sable à la paésine, une histoire de sédimentsDes grains de sable à la spectaculaire paésine, les roches sédimentaires se dévoilent et racontent l’histoire géologique des lacs, rivières et océansMercredi 25/10 : Grolar, non ce n’est pas une insulte pour les oursLes grolars sont des hybrides d’ours polaire et Grizzly. Mais comment est-ce possible alors qu’ils semblent si différents ?Jeudi 26/10 : Collections venues d’ailleursVendredi 27/10 : Voyage dans les étoilesMais d’où viennent les météorites ? Un voyage dans l’espace et dans l’histoire du système solaire. Lundi 30/10 : La taxidermieLa taxidermie d’hier à aujourd’hui : comment les techniques pour naturaliser les animaux ont-elles évoluées ? Un regard différent porté sur les animaux naturalisés du Muséum.Jeudi 2/11 : 2 grammes de recordSaurez-vous voir le plus petit mammifère de la galerie de zoologie? Malgré sa taille minuscule il ne manquera pas de vous surprendre!Vendredi 3/11 : A la découverte des serpents français Sans réservation et dans la limite des places disponibles Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

