Nantes Conférence sur l’Histoire et utilisation actuelle des plantes tinctoriales Muséum d’histoire Naturelle Nantes, 11 octobre 2023, Nantes. Conférence sur l’Histoire et utilisation actuelle des plantes tinctoriales Mercredi 11 octobre, 18h30 Muséum d’histoire Naturelle Entrée libre Le monde des couleurs des plantes fascine depuis toujours. Dans toutes les cultures, l’Homme a appris à les extraire, à les maitriser dans le but de colorer leurs vêtements. Partez à la découverte de l’histoire et des utilisations actuelles des plus emblématiques plantes tinctoriales, du bleu indigo, du jaune de gaude, du rouge de garance et d’autres. Une conférence de Eléonore Viez, Ethnobotaniste. Diplômée depuis 2017 d’un master en écologie tropicale de l’Université Libre de Bruxelles et en 2019 d’un titre Jardinier-botaniste, Eléonore Viez est passionnée par les plantes et des relations que les Hommes entretiennent avec elle. Elle est actuellement en cours de préparation d’un DU en Ethnobotanique à l’université de Lille, dans l’optique de devenir ethnobotaniste. Elle est aujourd’hui chef d’équipe animation au Jardin Camifolia (jardin botanique à Chemillé), son travail consiste à partager les savoirs autour des plantes avec le plus grand nombre, des enfants aux chercheurs en passant par les visiteurs du jardin. Voici le lien de l’événement Facebook si vous souhaitez le partager : https://fb.me/e/1jzKW16aj Et toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet : https://www.anneauxdelamemoire.org/events/conference-histoire-et-utilisation-actuelle-des-plantes-tinctoriales-par-eleonore-viez Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://fb.me/e/1jzKW16aj »}, {« link »: « https://www.anneauxdelamemoire.org/events/conference-histoire-et-utilisation-actuelle-des-plantes-tinctoriales-par-eleonore-viez »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

