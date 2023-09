Regards croisés sur le Sneffels Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 10 octobre 2023, Nantes.

2023-10-10

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Adulte

Regards croisés sur le Sneffels Profitez de trois micro-conférences de 10 min pour trois regards croisés sur le mythique volcan islandais Snæfellsjökull dont Jules Verne a fait la porte d’entrée de son Voyage au centre de la Terre en 1864. L’artiste Carol Müller et le physicien Jacques Marteau, médaille de l’innovation 2022 du CNRS, partis en Islande observer le volcan, reviennent sur leur expédition. En compagnie d’Emmanuelle Grunvald, directrice-adjointe du musée Jules Verne, ils explorent le volcan, à la fois objet scientifique, inspiration artistique et source d’imaginaire littéraire. En écho à l’exposition « Retour au Sneffels. De l’imaginaire à la science » et dans le cadre de la Fête de la Science > mardi 10 octobre 2023 à 19h> muséum d’histoire naturelle de Nantes (12 rue Voltaire)> gratuit

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr