Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui sans inscription préalable Adulte Conférence animée par Yvette Bellet (adhérente à l’association des Cartophiles du Pays nantais) Si Decré a marqué l’histoire du commerce nantais, il a été accompagné d’autres enseignes tout aussi prestigieuses, comme la Belle Jardinière, Brunner et d’autres. Pour découvrir ou redécouvrir quelques pans de ces histoires, rendez-vous ce 16 mai 2023. Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

Muséum d'Histoire Naturelle
12 Rue Voltaire
Nantes 44000
02 40 41 55 00

