6-10 ans : Science en duo Muséum d’Histoire Naturelle, 28 avril 2023, Nantes.

2023-04-28 > Jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 8 à 10 ans> Vendredi 17 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 11 à 12 ans —— > Jeudi 27 avril à 10h et Vendredi 28 avril de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans> Inscription pour les 2 séances

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00- Enfants habitant Nantes Métropole : 5€- Enfants hors Métropole : 10€- Carte Blanche : 2,5€ Enfants de 6 à 10 ans > Jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 8 à 10 ans> Vendredi 17 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 11 à 12 ans —— > Jeudi 27 avril à 10h et Vendredi 28 avril de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans> Inscription pour les 2 séances

Pendant les vacances, le Muséum organise des ateliers en duo avec un spécialiste d’une discipline (philosophe, biologiste, géologue, bibliothécaire… ) pour approfondir le sujet ou le voir sous un autre angle. ********************************************************************** Jeudi 16 et vendredi 17 févrierBulles d’invention (science et fiction)Les habitants de l’île inventée déposent leurs inventions sous forme de bulles sonores dans un lieu que les archéologues, Flavie Ruse et Louis-Émile Grenier viennent enfin de découvrir. Parmi ces bulles, ils ont trouvé des inventions faites par les enfants de l’île. A toi de proposer une invention et de l’enregistrer pour les archives de l’île inventée.Ce stage est proposé, dans sa conception et son animation, par Maxime Labat et le Muséum de Nantes. Maxime Labat est médiateur scientifique et fin connaisseur de l’Île inventée. Il fait partie de l’équipe qui a réalisé l’exposition qui présente les découvertes les plus récentes sur ce terrain de fouille narratif.> Jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 8 à 10 ans> Vendredi 17 février 2023 de 10h à 12h30 pour les enfants de 11 à 12 ans Jeudi 27 et vendredi 28 avrilL’homme, l’océan… la nature (science et philo)Pour ces vacances, pourquoi pas un stage où l’on se pose des questions ? Des questions scientifiques, des questions philosophiques… Nous habitons près de l’océan mais que savons-nous de lui ? Loisirs, pêche, sport nous rapprochent de lui mais que se passe-t-il quand la tempête se lève ? Finalement, quelle est notre place dans la Nature ? Une philosophe, une scientifique, les collections du muséum, … aideront les enfants à trouver des réponses et sans doute à se poser d’autres questions !Ce stage est proposé, dans sa conception et son animation, par Aurélie Lamarre (animatrice philo formée auprès de l’association SEVE – SAVOIR ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE) et le Muséum de Nantes.> Jeudi 27 avril à 10h et Vendredi 28 avril de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans> Inscription pour les 2 séances

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr