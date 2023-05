Océan : visite pour adolescents Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00Tarifs : 3€ métropolitain / 6€ non-métropolitain / 2,5€ Carte BlancheRenseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr Adolescents – Mercredi 22 février de 16h30 à 18h (11-14 ans)- Mercredi 19 avril de 16h30 à 18h (11-14ans Les adolescents de 11 à 14 ans sont invités à une visite en immersion dans l’exposition « Océan, une plongée insolite ». Les profondeurs se dévoilent et laissent entrevoir toutes ses richesses. Mais saurez-vous y percer tous les mystères ? Une visite ludique au cours de laquelle vous aurez votre mot à dire… Mercredi 22 février de 16h30 à 18h (11-14 ans)Mercredi 19 avril de 16h30 à 18h (11-14ans) Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

Muséum d'Histoire Naturelle
12 Rue Voltaire
Nantes 44000
02 40 41 55 00
https://museum.nantesmetropole.fr
museum-sciences@nantesmetropole.fr

Sur réservation au 02 40 41 55 00
Tarifs : 3€ métropolitain / 6€ non-métropolitain / 2,5€ Carte Blanche
Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr

