Exposition Intimité close Muséum d’Histoire Naturelle, 16 mars 2023, Nantes.

2023-03-16

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Tous les âges

Exposition Intimité close, paysages du Muséum55 jours de confinement, lors de la première vague de la pandémie en 2020. 55 jours qui ont marqué profondément tous ceux qui l’ont vécu, pour certains chez eux, cloîtrés et pour d’autres, sur leur lieu de travail. Xavier Gavaud, l’a vécu au Muséum de Nantes, partageant au quotidien l’intimité d’un établissement qui ne résonnait plus des bruits auxquels nous sommes habitués. L’ExpositionXavier Gavaud, auteur et photographe, nous invite à une immersion dans le Muséum confiné de l’année 2020. Sous forme de reportage intime, presque quotidien, l’artiste nous permet d’entrer là où les portes étaient closes. Des espaces d’expositions inconnus de nous dans cette ambiance, aux coulisses, rarement arpentées, du panorama au détails, ce sont un ensemble d’impressions qui nous donne la sensation d’y être, mais seul. C’est un partage par la photographie, onirique, hors champ du temps, qui est là figé, d’une continuité dans l’existence du lieu. Une manière de se saisir de « l’âme du lieu » capable en lui-même de générer la, encore très vive, mémoire du « monde d’avant »… Le manque fait souvent croire à la présence de l’autre, l’impression d’une sensation, d’un sentiment. Pourtant, les salles demeurent vides, et résonnent encore des pas, des voix, des rires et des chuchotements… Les animaux naturalisés contemplent cette nuit obligée, incrédules. Les échantillons géologiques retournent à leur patience millénaire. Les fossiles nous parlent de ce témoignage fugace d’avoir été. Ici, sans nostalgie, la photographie lève le voile sur le temps arrêté d’un univers en suspend. Une attente de continuité, un espoir d’ouverture, une prochaine étape dans la vie de ce musée qui a déjà survécu à tant. L’instantanéité du présent propose là une inversion du regard, rendant l’absence idéelle à cet endroit. Dans la continuité de sa démarche artistique, la subjectivité du regard du photographe permet de revenir à ce questionner sur nous-même. En suite du « journal du confinement, une illustration du vide », réalisé en mars et avril 2020, l’auteur nous ramène aux interrogations que nous nous sommes tous posées, face à notre miroir, vis-à-vis de ce que l’humanité traverse actuellement. Ou comment la solitude d’être nous oblige à repenser la singularité d’exister. Informations pratiques Du 25 janvier au 8 mai 2023 de 10h à 18h tous les jours.Fermeture hebdomadaire : le mardi.L’exposition se trouve dans la Petite Galerie, près du vivarium et de la sortie du MuséumEntrée du public par le Jardin du muséum, Place de la Monnaie.Tout public

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr