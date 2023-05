Visite thématique : L’océan, un territoire de découvertes et recherches scientifiques Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite thématique : L’océan, un territoire de découvertes et recherches scientifiques Muséum d’Histoire Naturelle, 15 février 2023, Nantes. 2023-02-15 Mercredi 15 février de 11h15 à 12h30 Mercredi 22 février de 11h15 à 12h30 Mercredi 19 avril de 11h15 à 12h30 Mercredi 26 avril de 11h15 à 12h30

Horaire : 11:15 12:30

Gratuit : non Tarifs (droit d’entrée inclus) Plein : 8€Réduit pour les bénéficiaire d’un tarif réduit d’entrée* : 5€Réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** : 4€Très réduit*** : 2,50€ * jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuse** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduit*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass Nantes de l’Office de tourisme, titulaires d’un PASS 1 musée ou d’un PASS tous les musées Tous les âges Mercredi 15 février de 11h15 à 12h30 Mercredi 22 février de 11h15 à 12h30 Mercredi 19 avril de 11h15 à 12h30 Mercredi 26 avril de 11h15 à 12h30 L’océan, un territoire de découvertes et recherches scientifiques.A l’occasion de l’exposition « Océan, une plongée insolite », les médiateurs du Muséum vous proposent des visites thématiques Mercredi 15 février de 11h15 à 12h30Mercredi 22 février de 11h15 à 12h30Mercredi 19 avril de 11h15 à 12h30Mercredi 26 avril de 11h15 à 12h30 La visite s’adresse à un public principalement adulte ; elle est accessible à des jeunes à partir de 10-12 ans. Les enfants plus jeunes sont les bienvenus, avec leur famille.Pour de bonnes conditions de visites des sièges pliants ainsi que des casques audio seront proposés au public. Durée : 1h-1h15 Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif Tarifs (droit d'entrée inclus) Plein : 8€Réduit pour les bénéficiaire d'un tarif réduit d'entrée* : 5€Réduit pour les bénéficiaires d'une gratuité d'entrée** : 4€Très réduit*** : 2,50€ * jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d'une carte famille nombreuse** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduit*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass Nantes de l'Office de tourisme, titulaires d’un PASS 1 musée ou d’un PASS tous les musées Age max Tous les âges Lieu Ville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Visite thématique : L’océan, un territoire de découvertes et recherches scientifiques Muséum d’Histoire Naturelle 2023-02-15 was last modified: by Visite thématique : L’océan, un territoire de découvertes et recherches scientifiques Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d'Histoire Naturelle 15 février 2023 Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique