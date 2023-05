Le Muséum des tout-petits Muséum d’Histoire Naturelle, 7 janvier 2023, Nantes.

2023-01-07

Horaire : 10:30 11:15

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00 Gratuit pour les enfantsPayant pour le parent : tarif billet entrée adulte

1 fois par mois, le muséum propose un éveil à la galerie de zoologie à partir d’une histoire. C’est l’occasion pour les enfants âgés de 18 à 36 mois ou de 3 à 4 ans, accompagnés d’un parent, de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des animaux présentés au muséum. Sur réservation au 02 40 41 55 00 Gratuit pour les enfantsPayant pour le parent : tarif billet entrée adulte durée : 45 min *****************************************Sushi, le poisson jaune« Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la recherche du caillou magique… ». L’histoire de Sushi sera racontée autour d’un kamishibaï et les enfants l’aideront ensuite dans sa recherche. Samedi 7 janvier pour les enfants de 18 à 36 moisSamedi 21 janvier pour les enfants de 3 à 4 ans *****************************************L’histoire de Neige le lapinLes flocons de l’hiver commencent à tomber, il est temps de se mettre à l’abri du froid. Accompagnés de Neige, les enfants découvrent quelques-uns de ses amis animaux qui se préparent à passer l’hiver avant le retour prochain du printemps. Samedi 11 février pour les enfants de 18 à 36 moisSamedi 18 février pour les enfants de 3 à 4 ans *****************************************Mystère par nuit de pleine lunePar une nuit de pleine lune, un bruit surprend les animaux de la forêt. Quel est ce bruit ? Que se passe-t-il ? L’histoire Pleine lune sera racontée aux enfants avant d’aller chercher les animaux dans la galerie de zoologie et de jouer avec leur silhouette. Samedi 4 mars pour les enfants de 18 à 36 moisSamedi 25 mars pour les enfants de 3 à 4 ans *****************************************L’histoire du pachyure qui voulait devenir grand comme l’éléphant du MuséumLe pachyure est le plus petit des mammifères présentés au muséum. Personne ne le regarde et ça le rend triste. Il entend beaucoup parler de l’éléphant que tout le monde admire. Il décide donc d’aller le rencontrer et de lui demander son secret pour être aussi grand… Les enfants vont découvrir son aventure autour d’un raconte-tapis. Samedi 1er avril pour les enfants de 18 à 36 moisSamedi 15 avril pour les enfants de 3 à 4 ans

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr