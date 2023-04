Visite guidée pour déficients visuels Muséum d’Histoire Naturelle, 29 avril 2023, Nantes.

2023-04-29

Horaire : 10:30 11:45

Gratuit : non 4 € pour les personnes déficientes visuelles et leur accompagnateur/trice, 2,5 € pour les 7-18 ans Déficients visuels et accompagnateurs

Venez découvrir l’exposition « Océan, une plongée insolite » avec un médiateur lors d’une visite guidée tactile et sonore, adaptée aux personnes déficientes visuelles (accompagnement indispensable). Dans ce parcours, plusieurs maquettes et objets tactiles (dont un globe terrestre d’1,20 mètre de diamètre présentant les reliefs sous-marins, plusieurs agrandissements de plancton), des illustrations en relief extraites des romans de Jules Verne, accompagnées de textes en braille. Conférences de 10h30 à 11h45 Samedi 8 octobre 2022Samedi 4 février 2023Samedi 29 avril 2023 Inscriptions : paul.duclos@nantesmetropole.fr ou 02 40 41 55 05 Tarifs de la visite : 4 € pour les personnes déficientes visuelles et leur accompagnateur/trice, – 2,5 € pour les 7-18 ans

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr