Exposition Océan, une plongée insolite Muséum d’Histoire Naturelle, 31 août 2023, Nantes.

2023-08-31 Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembreEntrée du public par le Jardin du muséum, Place de la Monnaie.

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non De 0€ à 4€ Consultez l'ensemble des tarifs sur https://museum.nantesmetropole.fr/home/venir/tarifs.html Tous les âges

Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement méconnu. L’exposition propose un voyage merveilleux et surprenant au coeur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières. Après une présentation des contraintes du milieu marin et du défi que représente son exploration, les visiteurs plongent dans une autre dimension pour découvrir la vie planctonique, poursuivent leur périple dans les milieux extrêmes, à la rencontre de la faune singulière des grandes profondeurs et des eaux glaciales de l’océan austral. La suite du parcours sensibilise et éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu marin. Cette exposition est aussi une invitation aux voyages extraordinaires de Jules Verne, entre science et imaginaire, reflétant la fascination de l’écrivain pour l’océan et les animaux qui le peuplent. Dans une scénographie immersive, plongeant le visiteur dans les profondeurs des océans, projections, iconographies et spécimens dévoilent un bestiaire étrange complété par des dispositifs interactifs qui s’appuient sur les recherches des scientifiques et permettent de mieux comprendre la vie au sein de l’océan pour mieux la protéger. Plus d’informations sur l’exposition sur : https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/ocean

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr