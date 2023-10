PAUSES MUSICALES Muséum d’Histoire naturelle Marseille 4ème, 13 mai 2023, Marseille 4ème.

PAUSES MUSICALES Samedi 13 mai, 19h30 Muséum d’Histoire naturelle Entrée libre

Pauses musicales : Clavecins, harpes, violes de gambe, bassons, flûtes…

Cette année, le Palais Longchamp accueille les élèves et les professeures du Conservatoire Pierre Barbizet un établissement de l’INSEAMM, pour des petites pauses musicales au sein du Muséum d’histoire naturelle, du Musée des Beaux-Arts, du Musée Grobet-Labadié en écho avec leurs collections.

Muséum d'Histoire naturelle Palais Longchamp 13233 Cedex 20, Marseille 4ème, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'azur Marseille 4ème 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Labellisé « Musées de France » depuis 2002, le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille se distingue par la qualité scientifique et patrimoniale de ses collections. Il couvre l'ensemble des disciplines traditionnelles des muséums d'histoire naturelle à travers ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines.

À la rencontre des cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, il offre un panel large et diversifié de curiosités avec ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines. Metro ligne 1: 5 avenues Longchamp / tramway Longchamp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

