PROMENADE MUSICALE Muséum d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Marseille 4ème.

PROMENADE MUSICALE Samedi 13 mai, 19h00 Muséum d’Histoire naturelle Entrée libre, sans réservation

PROMENADE MUSICALE

De 19h à 23h

Durée : de 10 à 15 min par séquence

Clavecins, harpes, violes de gambe, bassons, flûtes… Cette année, les musées du quartier Longchamp accueille les élèves du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille – un établissement de l’INSEAMM.

Venez déambuler entre les trois musées, au gré des petites formes musicales proposées en correspondance avec les collections de chaque musée.

2e niveau – Salle de Provence

horaires : plusieurs pièces de 10 à 15 minutes entre 19h et 22h

Dans la salle de Provence, quelques élèves de la classe de clavecin du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille vont tenter de réveiller les animaux endormis dans les vitrines… Rejoignez-nous pour écouter chanter le rossignol, ou le coucou, entendre bourdonner les abeilles, imaginer gronder les ours, voir grimacer les singes, ou sauter la puce… Vous serez surpris par les compositions des musiciens du XVIIIè siècle.

1er niveau

Horaire : 21h40

A 21h40 au rez-de-chaussée, venez écouter un solo de concert pour basson seul du compositeur Hyun Chan Kye !

Muséum d’Histoire naturelle Palais Longchamp 13233 Cedex 20, Marseille 4ème, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur Marseille 4ème 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 55 http://culture.marseille.fr Labellisé « Musées de France » depuis 2002, le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille se distingue par la qualité scientifique et patrimoniale de ses collections. Il couvre l’ensemble des disciplines traditionnelles des muséums d’histoire naturelle à travers ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines. À la rencontre des cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, il offre un panel large et diversifié de curiosités avec ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines. Metro ligne 1: 5 avenues Longchamp / tramway Longchamp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay