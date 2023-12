Soirée bestiale ! Fête de fermeture du Muséum d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle Genève, 16 décembre 2023, Genève.

Soirée bestiale ! Fête de fermeture du Muséum d’histoire naturelle Samedi 16 décembre, 17h30 Muséum d’histoire naturelle CHF 0.-

Dès le 1er janvier 2024 et durant un an, le Muséum sera fermé pour réaliser des travaux nécessaires à ses missions d’accueil du public et de conservation. Avant sa fermeture, l’institution invite tous les publics à partager une soirée festive et déguisée le samedi 16 décembre dès 17h30.

17h30-20h | Ateliers et animations

En première partie de soirée, vous pourrez échanger avec l’équipe du musée sur son évolution, ses collections et leur conservation, sa recherche, ses projets d’expositions et de médiation. Au programme : ateliers créatifs, animations scientifiques, maquillage pour enfants, coulisses et décors, fresque participative et autres découvertes inédites.

20h-23h | Musique, défilé et dancefloor

Les festivités continuent avec un défilé bestial, des concerts et l’ouverture du dancefloor. Venez déguisé-e en votre animal totem (tigre, loup, blatte…) et décrochez le prix du meilleur costume !

Informations pratiques

Samedi 16 décembre | 17h30 – 23h

Gratuit, tout public et sans inscription

Tout au long de la soirée, une petite restauration sera proposée au Café du Muséum (1er étage du musée).

Programme complet sur museum-geneve.ch

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch [{« link »: « http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/soiree-bestiale/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Muséum Genève