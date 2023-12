Géosciences: Coraux et T-Rex Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’Évènement: Genève Géosciences: Coraux et T-Rex Muséum d’histoire naturelle Genève, 9 décembre 2023 09:30, Genève. Géosciences: Coraux et T-Rex Samedi 9 décembre, 10h30 Muséum d’histoire naturelle CHF 0.- Au programme: 10h30: Une plongée découverte dans le monde des coraux.

Mer turquoise, sable blanc, cocotiers et… coraux! Venez préparer vos prochaines vacances! Étonnants animaux fragiles et essentiels pour la biodiversité marine, plus vous les connaîtrez, plus vous saurez les protéger. Mais pas besoin d’aller trop loin, vous en trouverez de magnifiques spécimens (fossiles) sur le Jura! 11h30: Dans la peau d’un T-Rex!

Qui n’a pas déjà entendu parler du Tyrannosaurus rex, ou T-rex pour les intimes? Glissez-vous dans la peau de ce fameux prédateur, découvrez ses caractéristiques et son mode de vie! Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6 Age max 99

