Faune de Suisse

La Suisse possède une riche biodiversité. Dans cette galerie dédiée à la faune locale, vous pouvez observer de près quelques spécimens indigènes issues des collections du Muséum.

Les nombreux dioramas montrent ces animaux dans leurs milieux naturels : un couple de cygnes se sèchent au bord du lac, deux martres des pins explorent une forêt de conifères, un hibou grand-duc prend sa posture de défense dans une ambiance nocturne… La région donne à voir des espèces emblématiques des paysages montagneux comme le gypaète barbu et le grand tétras, tous deux protégés en Suisse.

Un autre parcours présente une partie de la faune suisse organisée selon la classification scientifique des espèces. Pour mieux appréhender l’immense diversité du vivant, l’humain a besoin de nommer (taxonomie) et classer (systématique) l’ensemble des êtres qui le compose. Ces deux disciplines sont les spécialités des scientifiques du Muséum. Leur travail minutieux est essentiel à la préservation de la biodiversité puisqu’on ne peut protéger que ce que l’on peut nommer.

Faune du monde

Voyagez à travers la savane africaine, la forêt équatoriale, la banquise des pôles… Le parcours central de cette galerie vous fait découvrir des oiseaux et des mammifères dans leurs milieux naturels sur divers continents.

Puis deux parcours latéraux présentent des spécimens d’oiseaux et de mammifères. Un paradisier aux couleurs flamboyantes montre ses plus beaux atours de séduction, tandis que six spécimens de tigres incarnent à eux-seuls l’ensemble des sous-espèces existantes sur la planète.

Plongez enfin parmi des tortues, des poissons lunes, des requins et des bénitiers géants dans cette galerie en grande partie dédiée aux milieux aquatiques et aux zones humides du globe.

Muséum d'histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève

