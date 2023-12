40 ans d’archéozoologie Muséum d’histoire naturelle Genève, 4 décembre 2023 09:00, Genève.

40 ans d’archéozoologie 4 – 31 décembre Muséum d’histoire naturelle CHF 0.-

Née au 19e siècle, cette discipline prend véritablement son essor aux 20e quand on prend conscience que les os d’animaux présents dans les sites préhistoriques sont une source considérable d’informations. Ces vestiges osseux renseignent sur les paléo-environnements, les techniques de chasse, le choix du gibier, les goûts culinaires ou encore l’utilisation des carcasses pour fabriquer habits, outils et parfois objets symboliques. Pour les périodes plus récentes, les processus de domestication constituent un champ majeur de l’archéozoologie.

À Genève, c’est Louis Chaix qui est au cœur de cette révolution et permet la création officielle du département d’archéozoologie du Muséum en 1982. Depuis, on ne compte plus les missions auxquelles les spécialistes du Muséum ont participé dans divers pays. Grâce à leurs travaux, c’est un pan indispensable de l’histoire humaine qui s’éclaire. Sans eux, on ne saurait rien, par exemple, des modes de vies des populations d’Homme de Néandertal ou de Cro-Magnon, de la domestication du loup (chien), du pigeon, du chat ou encore du dromadaire.

Outre ces spécialistes, le Muséum se distingue par un véritable trésor : une ostéothèque (bibliothèque d’os) de plus de 4500 squelettes provenant de plusieurs centaines d’espèces actuelles et permettent d’identifier les vestiges découverts sur les sites de fouille.

La richesse de cette discipline méritait bien une exposition. Et cet anniversaire des 40 ans de ce laboratoire en constitue l’occasion parfaite !

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T10:00:00+01:00 – 2023-12-04T17:00:00+01:00

2023-12-31T10:00:00+01:00 – 2023-12-31T17:00:00+01:00

