Guide-médiatrice et guide-médiateur Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’Évènement: Genève Guide-médiatrice et guide-médiateur Muséum d’histoire naturelle Genève, 3 décembre 2023, Genève. Guide-médiatrice et guide-médiateur 3 et 10 décembre Muséum d’histoire naturelle CHF 0.- Lors des horaires d’ouverture habituels du Muséum, la ou le guide-médiatreur.trice sera tout simplement en train de déambuler dans les galeries et pourra répondre à toute question que le public souhaitera lui poser. N’hésitez pas à venir lui parler! Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T13:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

2023-12-10T13:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00 Muséum Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'histoire naturelle Genève latitude longitude 46.198778;6.15779

Muséum d'histoire naturelle Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/