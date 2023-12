Que racontent les os d’animaux? Muséum d’histoire naturelle Genève, 3 décembre 2023, Genève.

Que racontent les os d’animaux? Dimanche 3 décembre, 11h00 Muséum d’histoire naturelle CHF 0.-

À l’occasion des 40 ans du laboratoire d’archéozoologie du Muséum, cette petite exposition vous invite à découvrir à quoi sert cette discipline qui fait partie de l’archéologie et qui se concentre sur les animaux, leurs os et ce que les humains en ont fait. Grâce à des vestiges parfois vieux de plusieurs millénaires, on pourra ainsi découvrir comment nos ancêtres se nourrissaient, s’habillaient, quelles étaient leurs motivations économiques et dans quels environnements ils vivaient.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T11:45:00+01:00

Muséum Genève