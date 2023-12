Cet évènement est passé Grand rallye de l’Escalade Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’Évènement: Genève Grand rallye de l’Escalade Muséum d’histoire naturelle Genève, 2 décembre 2023, Genève. Grand rallye de l’Escalade Samedi 2 décembre, 14h00 Muséum d’histoire naturelle Une participation de CHF 5.- sera demandée aux non-membres de la SAM. Les muséographes du Muséum sont de grands farceurs. Avez-vous vu les gags dans les vitrines? Aidé.es d’un questionnaire, les Juniors parcourront les vitrines du Muséum. Et bien sûr: on casse la marmite! Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève 1207 +41 22 418 63 00 http://www.museum-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/museum-histoire-naturelle/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 Muséum Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'histoire naturelle Genève latitude longitude 46.198778;6.15779

Muséum d'histoire naturelle Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/