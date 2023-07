Prenez part à une visite à deux voix pour découvrir l’exposition Phil Tom Python de Laurent Le Deunff Muséum d’histoire naturelle Gaillac Catégories d’Évènement: Gaillac

Tarn Prenez part à une visite à deux voix pour découvrir l’exposition Phil Tom Python de Laurent Le Deunff Muséum d’histoire naturelle Gaillac, 17 septembre 2023, Gaillac. Prenez part à une visite à deux voix pour découvrir l’exposition Phil Tom Python de Laurent Le Deunff Dimanche 17 septembre, 10h30 Muséum d’histoire naturelle Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h environ. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Thibault Lecrique, chargé des collections au Muséum et Patricia Scribe, médiatrice au centre d’art Le Lait, proposent une visite à deux voix, pour découvrir l’exposition Phil Tom Python de Laurent Le Deunff, et explorer les collections du musée. Les 16 et 17 septembre, les musées de la Ville de Gaillac sont en accès libre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

En partenariat avec la Ville de Gaillac. Muséum d’histoire naturelle 2 place Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 81 20 26 »}] Le muséum présente des collections concernant tous les domaines des sciences naturelles : paléontologie, ornithologie, zoologie, ostéologie, minéralogie, entomologie. L’ensemble est présenté dans une muséographie du XIXe siècle. Une bibliothèque scientifique (XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles) complète les collections. Parc de stationnement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

