« 1822 – 1895 : De Louis à Pasteur », une exposition retraçant la vie du prestigieux scientifique en visite guidée 16 et 17 septembre Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire de Nîmes Gratuit. Entrée libre.

La nouvelle exposition temporaire du muséum, réalisée en partenariat avec l’Institut Pasteur, retrace la vie et l’œuvre de Louis Pasteur à travers ses grands travaux scientifiques, les épisodes marquants de sa vie et l’héritage scientifique qu’il a transmis.

Les collections du muséum entrent en résonance avec les kakemonos réalisés par l’Institut Pasteur à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Les différents pôles de l’exposition illustrent les premiers travaux de Louis Pasteur, ses procédés de « pasteurisation », ses études sur la sériciculture (élevage du ver à soie), sa découverte des microbes, ses recherches sur la vaccination et la rage, et enfin le développement de l’Institut Pasteur et l’héritage scientifique du savant. Un parcours ludique, destiné aux enfants, illustre 5 de ces grandes thématiques.

Le muséum de Nîmes occupe les locaux d'un ancien collège jésuite. En vous y rendant, vous pourrez admirer un jardin d'entrée, ainsi que des galeries consacrées à la géologie et à la préhistoire au rez-de-chaussée, et à l'ethnologie et à la zoologie au premier étage. Le cloître est visible mais n'est malheureusement pas accessible aux visiteurs. Vous aurez l'occasion de plonger dans l'histoire locale qui s'étend sur de nombreuses années, de découvrir la perception des colonies dans les années 30, ainsi qu'une sélection de mammifères, d'oiseaux, de poissons et d'autres vertébrés exposés dans la collection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Museum d’histoire naturelle et de préhistoire