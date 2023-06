Les Zoo’lympiades Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Les Zoo’lympiades 16 et 17 septembre Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire de Nîmes Gratuit. Sur inscription. L’inscription a lieu sur place.

Rejoignez-nous en famille pour relever des défis sportifs et intellectuels passionnants, tout en explorant la salle de géologie, la section dédiée à la Préhistoire et le magnifique jardin du muséum avec son cloître.

Que vous préfériez participer en équipe ou en solo, préparez-vous, soyez prêts, et que le jeu commence !

Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire de Nîmes 13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30020 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 73 45 https://www.nimes.fr Le muséum de Nîmes occupe les locaux d’un ancien collège jésuite. En vous y rendant, vous pourrez admirer un jardin d’entrée, ainsi que des galeries consacrées à la géologie et à la préhistoire au rez-de-chaussée, et à l’ethnologie et à la zoologie au premier étage. Le cloître est visible mais n’est malheureusement pas accessible aux visiteurs. Vous aurez l’occasion de plonger dans l’histoire locale qui s’étend sur de nombreuses années, de découvrir la perception des colonies dans les années 30, ainsi qu’une sélection de mammifères, d’oiseaux, de poissons et d’autres vertébrés exposés dans la collection. Arrêt de trambus Courbet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©DR