Le Muséum est actuellement fermé pour travaux mais qu’à cela ne tienne! Avec Pays d’art et d’histoire, nous vous proposons cette visite originale et sensorielle pour découvrir l’histoire du Muséum.

Mobilisez vos sens pour découvrir l’ancien tribunal de la ville. Ce bâtiment de pierre, qui accueille le Muséum d’histoire naturelle depuis 1881, connaîtra bientôt une nouvelle vie. Manipulations, jeux et croquis vous révèlent le passé et l’avenir de cet édifice d’avant-guerre.

Visite insolite et à deux voix avec une guide-conférencière et un médiateur du Muséum.

Durée 1h30 – Tarif : Gratuit dans le cadre de la Nuit des musées

Adultes et enfants dès 7 ans.

> Rendez-vous sur la place du Vieux marché.

Une visite proposée par les Guides du patrimoine de Pays d’art et d’histoire en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle du Havre.

© Tommy Dessine – Muséum d’histoire naturelle, Ville du Havre