Nice La couleur des insectes en visite commentée Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, 13 mai 2023, Nice. La couleur des insectes en visite commentée Samedi 13 mai, 18h00 Muséum d’Histoire Naturelle de Nice Départ toutes les demi-heures de 18h à 21h30 Source inépuisable de singularité, les insectes nous ouvrent les portes d’un monde ou l’originalité des formes et des couleurs peut leur sauver la vie. Partons ensemble à la découverte de cet univers coloré illustré par les collections du Muséum d’Histoire naturelle de Nice. Muséum d’Histoire Naturelle de Nice 60 boulevard Risso, 06300 Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 13 46 80 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/museum-d-histoire-naturelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

