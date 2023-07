Exposition : Comment faire revivre la préhistoire par l’archéologie expérimentale ? Muséum d’histoire naturelle de nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

La Société Nantaise de Préhistoire présentera, à l’aide de ses adhérents,sous forme de photographies commentées et d’objets réels et reconstitués le compte rendu d’expériences permettant de faire revivre des activités de populations préhistoriques. Deux thèmes principaux seront exposés celui de la fabrication d’une pirogue et celui de la chasse.

Muséum d’histoire naturelle de nantes square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr Le bâtiment correspond à la juxtaposition de deux édifices de période différentes: – une partie construite entre 1821 et 1826 de facture classique qui abrita sucessivement un hôtel de la monnaie, un palais de justice, une école de sciences et une école de commerce avant de devenir partie intégrante du muséum à partir de 1970. – une partie fin XIXe inaugurée en 1875 pour y abriter des collections d’histoire naturelle. L’entrée est surmontée d’un fronton historié, sculpté par Guillaume Grootaers, qui repésente la science éclairant le monde. Entrée par le square Louis Bureau, place de la Monnaie

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

