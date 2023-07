L’incroyable et fabuleuse histoire de Chromo-Sapiens Muséum d’histoire naturelle de nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes L’incroyable et fabuleuse histoire de Chromo-Sapiens Muséum d’histoire naturelle de nantes Nantes, 14 septembre 2023, Nantes. L’incroyable et fabuleuse histoire de Chromo-Sapiens 15 – 17 septembre Muséum d’histoire naturelle de nantes De l’infiniment petit à l’infiniment grand

Trois repères : le petit, le grand et l’infini.

Deux contraintes : la couleur et l’abstraction. Voilà le pari que le peintre Philippe Naud a accepté de jouer avec ses pinceaux : passer par un point d’équilibre, tendre le fil pour que l’imaginaire en bon funambule s’exécute. L’imaginaire, véritable héros, aussi discret que le silence, gardien des portes de notre corps, visionnaire de l’esprit, suit les lignes et les courbes, laisse libre les couleurs. L’abstraction traduit une pensée en mouvement, elle révèle l’imaginaire du Chromo-Sapiens qui le guide.

Exposition visible sur les grilles du Jardin du Muséum, Place de la Monnaie. Muséum d’histoire naturelle de nantes square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr Le bâtiment correspond à la juxtaposition de deux édifices de période différentes: – une partie construite entre 1821 et 1826 de facture classique qui abrita sucessivement un hôtel de la monnaie, un palais de justice, une école de sciences et une école de commerce avant de devenir partie intégrante du muséum à partir de 1970. – une partie fin XIXe inaugurée en 1875 pour y abriter des collections d’histoire naturelle. L’entrée est surmontée d’un fronton historié, sculpté par Guillaume Grootaers, qui repésente la science éclairant le monde. Entrée par le square Louis Bureau, place de la Monnaie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

