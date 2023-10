Hélène Guybert (concert) Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes, 13 mai 2023, Nantes.

Hélène Guybert (concert) Samedi 13 mai, 18h00 Muséum d’histoire naturelle de Nantes

Votre Muséum sera gratuit pour tous dès 18h et ouvert jusqu’à minuit !

Le Muséum s’ouvre à vous le temps d’une soirée festive.

• Hélène Guybert (concert) : Chanteuse de chants populaires et traditionnels, Hélène, mille et une mélodies en tête, bat les pavés de la ville avec sa guitare et son répertoire lusophone et français pour transmettre une mémoire de la chanson. De celle qui se rappellera à notre bon souvenir à celle qu’elle s’amusera à nous faire découvrir.

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr Le muséum situé en plein cœur de la ville de Nantes abrite un bon nombre de trésors scientifiques du XVIIIe et XIXe siècle. Deux galeries sont consacrées aux collections de zoologie et des sciences de la terre. À partir d’avril, le muséum propose sa nouvelle création : « Retour d’Orient. Soie, épices et pierres précieuses ». Un beau voyage entre Orient et Occident ! Entrée des visiteurs par le square Louis-Bureau, place de la Monnaie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Muséum Nantes