Jeux interactifs : Bioly, Beloop'eau et Part kour pétrel

16 et 17 septembre

Muséum d'histoire naturelle de La Réunion

A partir de 6 ans. Nombre de places limitées à 12.

Jeux multi-joueurs interactifs sur les thèmes de l'eau, l'agriculture, la faune et la flore

Muséum d'histoire naturelle de La Réunion
Place de Metz et 1, rue Poivre, – 97400 Saint-Denis
Saint-Denis 97400 La Réunion

02 62 20 02 19
http://www.cg974.fr

Ouverture du muséum d'histoire naturelle, ancien palais législatif, devenu muséum en 1855, classé au titre des monuments historiques.

Parc de stationnement (Pour voitures et bus à l'arrière du musée)

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

