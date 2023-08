Visites guidées des expositions du Muséum Muséum d’histoire naturelle de La Réunion Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Visites guidées des expositions du Muséum 16 et 17 septembre Muséum d’histoire naturelle de La Réunion

Au rez-de-chaussée : Exposition Collections, Collectionneurs. Cette exposition est une invitation aux voyages ; un « voyage dans le temps », qui démarre en 1854, année de création du premier musée réunionnais, et fait escale en 2017 ; « un voyage dans l’espace » avec des spécimens abondants et variés – un lémurien d’Anjouan, des oiseaux de Madagascar, un Tigre du Bengale, une salamandre géante du Japon – des manchots de la Terre Adélie, entre autres.

A l’étage la faune des îles de l’océan Indien : Les îles Mascareignes s’y dévoilent : faune actuelle à l’équilibre si fragile, faune disparue devenue mythique (le Dodo de l’île Maurice, le Solitaire, la Tortue et la Huppe de Bourbon…). Laissez votre imagination voyager dans les mers du Sud avec les oiseaux et allez à la rencontre des lémuriens de Madagascar.

Ne ratez pas ce véritable fossile vivant qu’est le Cœlacanthe des Comores, les ammonites et poissons fossiles de Madagascar.

Muséum d’histoire naturelle de La Réunion Place de Metz et 1, rue Poivre, – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 20 02 19 http://www.cg974.fr Ouverture du muséum d’histoire naturelle, ancien palais législatif, devenu muséum en 1855, classé au titre des monuments historiques. Parc de stationnement (Pour voitures et bus à l’arrière du musée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion