Pyrénées-Atlantiques

Chouettes et hiboux, pas de tabou ! Muséum d’Histoire naturelle de Bayonne, 4 mars 2023, Bayonne. Chouettes et hiboux, pas de tabou ! Samedi 4 mars, 15h00 Muséum d’Histoire naturelle de Bayonne

gratuit, sur inscription par téléphone ou par mail

Atelier scientifique pour découvrir et différencier les rapaces nocturnes présents sur le Pays basque : chouettes et hiboux Muséum d’Histoire naturelle de Bayonne plaine d’ansot Coq de la Nive Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ansot.museum@bayonne.fr »}] Gratuit, sur inscription au 05 59 42 22 61 ou par mail : ansot.museum@bayonne.fr Le Muséum est situé sur la Plaine d’Ansot. L’accès se fait depuis le parking de la Floride, puis par le pont Blanc, à pied ou en mobilité douce.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+01:00

2023-03-04T16:30:00+01:00

